Publicado 15/09/2021 18:40

O Poder Executivo do Município de Nova Friburgo recebeu o selo da Rede de Controle de Gestão Pública por aderir ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O município aderiu ao programa através de cadastramento e autoavaliação disponibilizada na plataforma e-prevenção, disponível no portal do Tribunal de Contas da União (TCU).

O sistema irá funcionar através de uma plataforma de autosserviço on-line e tem como objetivo reduzir os níveis de fraudes e corrupções no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos, possibilitando ao gestor público detectar os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas. A partir desse diagnóstico, a gestão terá acesso a um plano de ação específico, com propostas adequadas às necessidades da instituição.

O município de Nova Friburgo recebeu o selo da Marca Participante, demonstrando, com isso, o empenho em implementar as boas práticas de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. “Essa rede de controle tem como objetivo a adesão do máximo de municípios e órgãos municipais, estaduais e federais, tentando a prevenção dos riscos enfrentados por todos os órgãos em relação à integridade, ética e transparência”, destacou Kelle Barros, controladora geral do município de Nova Friburgo.

O PNCP é uma iniciativa executada pelas Redes de Controle da Gestão Pública dos 26 estados e do Distrito Federal, com a coordenação do TCU e da Controladoria Geral da União (CGU) visando promover uma administração pública com elevados padrões de integridade. “Ao final dessa avaliação que estão fazendo dos municípios, terão informações consolidadas nacionalmente. Então poderão fazer as recomendações dos órgãos e ver, efetivamente, de que forma podemos proceder e implantar situações para utilizar no combate à corrupção no Brasil”, finalizou a controladora.