Área onde foi construído o jardim antes era usada para descarte irregular de lixo - Divulgação

Publicado 14/09/2021 22:06

No último sábado (11/09), foi inaugurado no distrito de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, um jardim, que fica localizado logo na entrada da vila. O “Jardim de Boas-Vindas” é uma realização da comunidade local, das associações de moradores, comercial, dos agricultores, Ação Rural e da Prefeitura de Nova Friburgo, através da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra e na ocasião, aconteceu uma pequena solenidade, que contou com a presença do prefeito Johnny Maycon, e do vice, Serginho.

Segundo presidente da Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra (AMASPS), Cleber Jandre, a ideia de construir um jardim logo na entrada veio como solução para o problema do descarte ilegal de lixo na área e também tem como objetivo fazer do local um pórtico, onde os turistas poderão pousar para fotos e levar como recordação de São Pedro da Serra.

“Devolve a dignidade de não morar perto de um lixeira, devolve a dignidade de morar perto de um jardim. Esse projeto foi realizado graças a parceria entre as associações e Ação Rural e, além de dar boas-vindas aos visitantes, funcionará como um pórtico”, explicou Cleber Jandre.