Drogas apreendidas em ação do 11º BPM no Cordoeira, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 14/09/2021 23:42

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Setor Alfa, do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um suspeito de tráfico e apreenderam quase 300 papelotes de cocaína, em duas ações de combate ao tráfico, realizadas nesta terça-feira (14/09).

No Cordoeira, os PMs do Patamo prenderam um homem de 29 anos com 246 papelotes de cocaína, após abordagem na Rua Manoel Cristiano Bussinger. No Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, o Setor Alfa apreendeu uma sacola, com 48 papelotes de cocaína e 13 unidades de maconha, que estava escondida em uma área de manutenção de um dos blocos do conjunto habitacional.

As duas ocorrências foram registradas na 151ª DP (Nova Friburgo), onde o suspeito permaneceu preso e as drogas, apreendidas.