Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 15/09/2021 14:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quarta-feira (15/09) um balanço da vacinação dos adolescentes, de 12 a 17 anos, contra a Covid-19. Segundo o município, entre a sexta (10/09) e a terça-feira (14/09), 12.201 adolescentes receberam a primeira aplicação da Pfizer.

Por idade, o município divulgou que foram vacinados: 2.229 adolescentes com 17 anos; 1.985 com 16 anos; 2.135 com 15 anos; 2.119 com 14 anos; 1.828 com 13 anos; e 1.905 adolescentes com 12 anos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, em comparação com os outros dois grandes municípios da Região Serrana, Petrópolis e Teresópolis, Nova Friburgo foi a primeira cidade a completar a vacinação das pessoas com mais de 12 anos.

Para a secretária de Saúde, Nicole Cipriano, finalizar essa etapa é um marco: ‘’Estamos muito felizes em ter alcançado a primeira dose em uma faixa etária que circula nas ruas, e principalmente, aumentar o número de vacinados em nosso município. Quero agradecer também a todos os profissionais de saúde que têm trabalhado incansavelmente durante a nossa campanha de vacinação.’’