Uma das principais vias de acesso ao bairro foi fechada nos dois sentidos para que os bombeiros combatessem as chamas - Reprodução Internet

Publicado 15/09/2021 19:15

O Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo foi acionado na tarde desta quarta-feira (15/09) para um incêndio em área de vegetação no bairro Olaria. As chamas chegaram a ameaçar algumas residências e comércio nas proximidades da Avenida Julio Antônio Thurler, principal via de acesso ao bairro, que precisou ser fechada para o serviço de combate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio serão investigadas, mas a princípio a hipótese é que ele tenha começado na vegetação seca e se espalhado, chegando próximo aos imóveis. Ninguém ficou ferido, mas moradores foram orientados a sair das casas e uma pessoa precisou de ajuda dos bombeiros para deixar a residência.

O incêndio foi controlado por volta das 16h30. Equipes da Secretaria de Defesa Civil também estiveram no local para avaliar os danos a dois imóveis que teriam sido afetados pelas chamas, mas não foi necessário a intervenção dos imóveis, por não terem sido identificados danos estruturais.