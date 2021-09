Sinalização implantada pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana no Paissandu, em Nova Friburgo - Divulgação

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), implantou três faixas no centro da cidade. A intervenção foi no entorno da Praça Marcílio Dias, na rotatória do Paissandu, entre a Avenida Itália e as ruas Comandante Ribeiro de Barros e José Nahum Bechara. A Avenida Campesina e a Rua Leuenroth também receberão faixas em suas interseções.

Segundo o secretário, Fabrício Medeiros, as ações seguem o planejamento de priorizar, aprimorar e dar mais ênfase ao deslocamento e travessias de pedestres. Além disso, na Praça Marcílio Dias, foi feita a colocação de placa indicativa de sentido do lado esquerdo, com seta direcional oblíqua à esquerda, para o Rio de Janeiro, e sentido em frente para Olaria, além da colocação de placa indicativa de posicionamento da pista. Com isso, a Smomu planeja organizar o acesso ao bairro Olaria.

A placa indicativa de posicionamento da pista traz a informação Olaria: faixas 2 e 3; implantação de legendas no pavimento enumerando as faixas 1, 2 e 3; e implantação de linha contínua entre as faixas 1 e 2, impedindo a transposição entre elas nas imediações do acesso à Olaria, devendo o condutor realizar tal manobra com antecedência, deixando livre a faixa 1.