Sinalização implantada pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana no Paissandu, em Nova FriburgoDivulgação
Mobilidade Urbana de Friburgo implantou três faixas para organizar acesso no Paissandu
Trabalho de recuperação e melhoria da sinalização tem como um dos objetivos organizar o acesso ao bairro Olaria
Nova Friburgo faz repescagem da 1ª dose para maiores de 18 anos nesta sexta-feira
Município atualizou o endereço das unidades que irão aplicar a vacina na repescagem
Incêndio em vegetação no bairro Olaria em Nova Friburgo afetou duas residências
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em pouco mais de uma hora
Presidente do Sincomércio de Nova Friburgo é escolhido embaixador do Mesa Brasil na região
Braulio Rezende tomou posse como embaixador do programa Mesa Brasil Sesc RJ nesta quarta
Prefeitura de Nova Friburgo comunica adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
Município recebeu o selo da Rede de Controle de Gestão Pública
Nova Friburgo informa que vacinou mais de 12 mil adolescentes contra a Covid-19
Município divulgou balanço da imunização por idade nesta quarta-feira
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