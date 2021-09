Tabletes de maconha apreendidos em endereço do tráfico em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 17/09/2021 16:11

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, conseguiram localizar o endereço de um local de preparação de drogas para venda, na Avenida José Pires Barroso, em Olaria, e fizeram uma batida no local, que resultou na prisão de um suspeito, apreensão de um adolescente e também de uma grande quantidade de drogas.

A ação de combate ao tráfico aconteceu nesta quinta-feira (16/09). De posse de denúncias sobre a movimentação de traficantes no local, os PMs conseguiram apreender 10 tabletes grandes de maconha, totalizando 6.833 quilos, e quatro balanças de precisão. A ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo).

Também nesta quinta-feira, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Supervisão, prenderam um homem de 21 anos, com 58 papelotes de cocaína e quantia de R$ 312, durante abordagem na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino.

Na quarta-feira (15/09), em duas ações distintas de combate ao tráfico, os PMs do Patamo e do Serviço, prenderam um suspeito de tráfico e apreenderam drogas e um radiotransmissor. No Alto do Floresta, um homem de 24 anos foi detido com 390 papelotes de cocaína. Em Nova Suíça, na Torre do Jardim dos Reis, foi apreendida uma sacola contendo 62 papelotes de cocaína e um radiotransmissor.