Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Divulgação

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 17/09/2021 13:38

Entre a quarta-feira (15/09) e esta quinta-feira (16/09), a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prendeu três homens pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra as companheiras, na forma da Lei Maria da Penha. Sob comando da delegada Mariana Thomé de Moraes, a especializada cumpriu um mandado de prisão condenatória, um de prisão preventiva e ainda prendeu um terceiro agressor em flagrante.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (16/09), após diligências realizadas pela Deam, juntamente com a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) por agredir a namorada. A vítima foi socorrida com um corte na cabeça e sem um dente, em razão das agressões sofridas.

Além das agressões, o agressor também teria quebrado o celular da vítima. Segundo a Deam, após a prisão em flagrante, ele ainda confessou agressões anteriores à companheira, tendo informado que todas por causa de ciúmes. O preso já responde pelos crimes de roubo e uso de drogas, tendo sido encaminhado para o sistema prisional depois de ser autuado também pelos crimes de lesão corporal e dano.

Também nesta quinta-feira, a Deam cumpriu um mandado de prisão condenatória contra um agressor de 33 anos, pelo crime de lesão corporal. O autor respondia processo em liberdade desde 2015 por ter agredido sua esposa, todavia recente decisão judicial determinou sua prisão, uma vez que deixou de cumprir as medidas alternativas que lhe foram impostas, tendo sido revogado o benefício da suspensão condicional do processo.

Na quarta-feira (15/09), por volta das 22h, um homem de 32 anos foi preso pela especializada, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Segundo a Deam, ele agrediu violentamente sua companheira com diversos socos no rosto e um chute no braço. Durante as agressões o autor ainda ameaçava matar a vítima.

Ainda de acordo com a especializada, o acusado possui anotações criminais, já tendo sido preso duas vezes pela prática do crime de tráfico de drogas.