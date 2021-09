Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 16/09/2021 17:49

O Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, órgão do Sistema Municipal de Ensino, por meio da Câmara de Ensino Fundamental, realiza nesta sexta-feira (17/09), às 15h, pelo canal do YouTube Educação Cidadania, uma mesa com a professora doutora Claudia Miranda para falar sobre currículo. Com a instituição da Base Nacional Comum Curricular, estados e municípios foram instados a construir o documento curricular que abrangerá todas as escolas, públicas e privadas de seu território.

A participação de todos os envolvidos com a educação é fundamental, especialmente aqueles que compõem os grupos de trabalho que atuarão na construção do texto-base do Documento Curricular para o município de Nova Friburgo.

A atividade considera a importância de elaborar um documento que reflita a intencionalidade de uma educação de qualidade, socialmente referenciada e condizente com a realidade local e que proporcione base material para que as escolas possam oferecer aos estudantes não só o desenvolvimento de habilidades e competências, de caráter imediatista, baseadas nas necessidades do mercado, mas superando esses elementos e podendo refletir sobre uma educação que tenha compromisso com a transmissão do conhecimento construído e sistematizado pela humanidade ao longo de sua história.