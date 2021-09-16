Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse
Educadores de Nova Friburgo participam de reunião para construção de documento curricular
Documento deverá abranger todas as escolas, públicas e privadas do município
Processo seletivo de nova Friburgo para profissionais de saúde teve 546 inscrições
Resultado será publicado na quinta-feira, 23, no Diário Oficial Eletrônico do município
Mobilidade Urbana de Friburgo implantou três faixas para organizar acesso no Paissandu
Trabalho de recuperação e melhoria da sinalização tem como um dos objetivos organizar o acesso ao bairro Olaria
Nova Friburgo faz repescagem da 1ª dose para maiores de 18 anos nesta sexta-feira
Município atualizou o endereço das unidades que irão aplicar a vacina na repescagem
Incêndio em vegetação no bairro Olaria em Nova Friburgo afetou duas residências
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em pouco mais de uma hora
Presidente do Sincomércio de Nova Friburgo é escolhido embaixador do Mesa Brasil na região
Braulio Rezende tomou posse como embaixador do programa Mesa Brasil Sesc RJ nesta quarta
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