Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 16/09/2021 17:32

Entre os dias 2 e 10 deste mês, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo recebeu a documentação dos candidatos interessados a participar do processo seletivo para a contratação de profissionais que atuarão nas unidades, no Hospital Municipal Raul Sertã e no Centro de Triagem da Covid-19, em Olaria.

Técnicos de enfermagem, clínicos gerais e fisioterapeutas puderam realizar a inscrição presencialmente e também através do e-mail disponibilizado. Ao todo, 546 pessoas realizaram o cadastro para o processo. Dessa quantidade, 414 foram presenciais e 132 on-line, sendo que apenas três foram médicos.

Agora o resultado do processo será publicado na quinta-feira, dia 23, no Diário Oficial Eletrônico, com as informações para apresentação dos selecionados.