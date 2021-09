Coletivo estava parado na frente da unidade de saúde quando motorista percebeu o incêndio, ninguém ficou ferido Reprodução Internet

Um ônibus, que fazia a linha Nova Esperança, pegou fogo nesta quinta-feira (23/09), por volta das 8h, depois de parar no ponto de ônibus que fica em frente ao Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. O coletivo levava cerca de 20 passageiros, além do motorista, mas todos conseguiram sair antes que as chamas se espalhassem e não houve feridos. Mas o fogo alcançou uma árvore e também a rede elétrica, antes de ser contido pelo Corpo de Bombeiros.O ponto de ônibus em questão fica na Avenida Rui Barbosa. Testemunhas que passavam pelo local registraram o momento que o motorista do coletivo e os passageiros escaparam do veículo. Pelas imagens, parece que as chamas começaram na parte de baixo do ônibus, próximo ao eixo dianteiro, do lado do motorista.O Corpo de Bombeiros foi acionado e as equipes conseguiram conter as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse e chegasse à unidade de saúde. Pelo menos 15 bombeiros, com cinco viaturas, trabalharam no combate às chamas. Por conta do acidente, o trecho da avenida precisou ser fechado por alguns minutos para segurança das equipes, dos pedestres e dos condutores de veículos.A unidade de saúde é a principal, não só da cidade, como referência para os municípios vizinhos. Relatos de testemunhas mostraram o medo de quem assistia a cena, principalmente de que as chamas chegassem até a área do hospital onde ficam os geradores. Um veículo que estava estacionado no pátio da unidade, próximo a árvore que também pegou fogo, chegou a ser levemente danificado.Logo após o ocorrido, a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou uma nota, na qual informa que notificará a empresa Nova Faol, responsável pelo transporte coletivo no município, para receber informações quanto ao que teria causado o incêndio e também sobre as medidas que serão tomadas para evitar que situação como esta se repita.“Felizmente, todos os passageiros e o motorista conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. O município vai apurar junto da concessionária a condição dos demais veículos da frota para que novos incidentes não ocorram. A qualidade do transporte público de Nova Friburgo é uma preocupação e prioridade da gestão Johnny Maycon”, diz a nota.A empresa Nova Faol também divulgou uma nota oficial, na qual a diretoria esclarece que o ônibus 008, que atende a linha 52 (Nova Esperança), pode ter pegado fogo por causa de uma pane elétrica, mas que a causa será devidamente confirmada mediante perícia técnica. Ainda de acordo com a empresa, as pessoas que dependem do coletivo nesta linha não estão sem transporte, tendo sido colocado um veículo reserva para atender a população.