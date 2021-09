banco de profissionais funciona na recepção da CDL e do Sincomércio, na Rua Fernando Bizzotto, no centro de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/09/2021 13:17

O banco de profissionais mantido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, voltou às atividades na última semana. Os serviços são prestados, no momento, por nove formandos do curso de Psicologia da Estácio, que oferecem apoio a candidatos que desejam colocação no mercado de trabalho e empresas que procuram funcionários. O atendimento é inteiramente gratuito.

Na opinião do presidente da CDL e do Sincomércio, Braulio Rezende, o diferencial do banco consiste na pré-seleção dos candidatos, procedimento que reduz sensivelmente a incidência de erros nas contratações, diminuindo desgastes desnecessários para os dois lados.

“Os alunos da Estácio analisam os currículos, fazem entrevistas com os candidatos e, quando sugerem nomes para determinada vaga, a probabilidade de dar certo se torna muito maior. O encaminhamento leva em conta os postos mais adequados às competências e habilidades de cada profissional”, salienta Braulio.

Braulio Rezende acrescenta que a CDL e o Sincomércio respeitam com rigor as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde contra a propagação de covid-19.

“Nas nossas entidades, adotamos cuidados que garantem segurança a colaboradores e público. Temos tapete sanitário na entrada e álcool em gel nas mesas, obedecemos ao distanciamento mínimo entre as pessoas, não permitimos aglomeração e exigimos uso de máscaras nas dependências do prédio”, reforça o presidente.

O banco de profissionais funciona na recepção da CDL e do Sincomércio, à Rua Fernando Bizzotto 39 – Centro, de segunda a sexta-feira em horário comercial e, nos sábados, na parte da manhã.