Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 23/09/2021 20:20

A partir desta quinta-feira (23/09), as pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 fora de Nova Friburgo estão autorizadas a receber a segunda dose no município. A autorização foi dada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada após o apelo da população. Agora, a Subsecretaria de Atenção Básica e a Coordenação de Imunização, em conformidade com a autorização, vão seguir com a imunização deste grupo em todas as unidades que estarão realizando a campanha de vacinação.