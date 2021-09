Início do serviço de asfaltamento na Rua Sebastião Manoel de Paula, em Santa Cruz - Divulgação

Início do serviço de asfaltamento na Rua Sebastião Manoel de Paula, em Santa Cruz Divulgação

Publicado 23/09/2021 21:56

A Prefeitura de Nova Friburgo iniciou, na última segunda-feira (20/09), a preparação da Rua Sebastião Manoel de Paula, em Santa Cruz, na área rural da cidade, para receber asfalto. As primeiras ações de limpeza, nivelamento e colocação de bica corrida já foram concluídas e o serviço de asfaltamento foi iniciado nesta quarta-feira (22/09). A obra deve ser concluída em até 15 dias.

O serviço está mobilizando 18 trabalhadores, quatro máquinas e três caminhões, envolvendo as secretarias de Obras e Agricultura e a Subprefeitura de Campo do Coelho. Ao todo, uma extensão de aproximadamente 500 metros receberá asfalto frio.

O vice-prefeito de Nova Friburgo, Serginho, esteve no local tanto na segunda quanto nesta quarta-feira, para verificar o andamento do trabalho. “A comunidade sofria com lama em períodos de chuva e com poeira em época seca. Por isso, o asfalto era pedido há mais de dez anos. O meu objetivo e do prefeito Johnny Maycon é levar melhorias como essa para todos os bairros”, destacou Serginho.