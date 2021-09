Ponte em Amparo está liberada para pedestres e veículos de até 19 toneladas - Divulgação

Publicado 25/09/2021 18:02

A Secretaria de Defesa Civil de Nova Friburgo informou nesta semana a interdição de mais uma ponte no distrito de Amparo. Desta vez, a interdição ocorreu na ponte de madeira localizada na Parada Folly. Na última segunda-feira (20/09), outra ponte no distrito, na Rua Policarpo Pereira dos Santos, cedeu com o peso do caminhão de coleta, que tentou cruzá-la, sem saber que havia sido sinalizado que o local só deveria ser usado por pedestres e veículos de passeio.

A ponte que cedeu havia sido interditada pela Defesa Civil dias antes do acidente. Contudo, a sinalização (placa e fita zebrada) colocada pelo órgão foi removida. Sem saber dos riscos, o caminhão de coleta tentou cruzar, mas a ponte cedeu. Três coletores que estavam no caminhão ficaram levemente feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde. O caminhão ficou no local até a quinta-feira (23/09), quando foi removido. Em seguida a Secretaria de Obras deu início ao trabalho de recuperação do acesso.

Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Obras já havia programado a reconstrução da ponte na Rua Policarpo Pereira dos Santos para a mesma semana, de maneira a garantir o acesso de veículos à localidade.

A recuperação da ponte foi finalizada nesta sexta-feira (24/09). De acordo com a Secretaria de Obras, foi construída no local uma ponte de madeira, cujo acesso já está liberado para pedestres e veículos até 19 toneladas. Antes disso, entre a segunda e esta sexta-feira, uma passagem alternativa, exclusiva para pedestres, havia sido aberta no Sítio Riacho Doce.

Agora a Secretaria de Obras determinou a reconstrução da segunda ponte interditada, na Parada Folly. Segundo a Secretaria, está sendo providenciando o material necessário para que, em breve, o serviço no local seja executado. Enquanto isso, está proibida a passagem de qualquer tipo de veículo e circulação de pedestres. Um outro acesso pode ser utilizado pelos moradores enquanto a obra não for finalizada.