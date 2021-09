Cidadão que tiver interesse em contribuir com o plantio de mudas de árvores deve entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos - Divulgação

Cidadão que tiver interesse em contribuir com o plantio de mudas de árvores deve entrar em contato com a Secretaria de Serviços PúblicosDivulgação

Publicado 25/09/2021 18:33

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Horto Municipal Osvandil Carlos Quimas e das equipes de Parques e Jardins, da Secretaria de Serviços Públicos, vem trabalhando na revitalização e recuperação de áreas públicas com o plantio de árvores. Além das ações que já fazem parte do cronograma fixo da secretaria, com acompanhamento de um engenheiro ambiental, a população pode colaborar solicitando mudas para recomposição de arborização urbana.

O cidadão que tiver interesse em contribuir com o plantio de mudas de árvores deve entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos e formalizar a solicitação. As mudas a serem doadas passam por uma seleção através do engenheiro florestal, que designará as espécies adequadas para o plantio nos logradouros públicos.

Ao fazer a retirada das mudas para o plantio, algumas recomendações devem ser seguidas como não plantar nas calçadas com largura inferior a dois metros, não plantar sob a rede elétrica de alta e média tensão, afastar em, pelo menos, dois metros das entradas das garagens, assim como respeitar o espaçamento mínimo de oito metros entre as mudas.

A Secretaria de Serviços Públicos também recomenda a instalação de tutores de bambu nas mudas no ato do plantio para manter a integridade da muda e realizar a irrigação nos períodos de estiagem até que a muda se consolide. “Todas essas orientações são fundamentais para que se evite o plantio de maneira irregular para que não cause problemas daqui a alguns anos”, comentou o secretário de Serviços Públicos, Eduardo Trigo.

Para fazer a solicitação e o agendamento para retirada das mudas no Horto Municipal, o cidadão deve entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos pelo telefone (22) 2525-9127.