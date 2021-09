Secretários apresentaram projetos visando ações preventivas para a época das chuvas de fim de ano - Divulgação

Publicado 25/09/2021 19:05

Na última quinta-feira (23/09), os secretários de Governo de Nova Friburgo, Marcinho Alves, e de Defesa Civil, Evi Gomes, estiveram no Rio de Janeiro para apresentar projetos visando ações preventivas para a época das chuvas. Representando o prefeito Johnny Maycon, Marcinho apresentou as demandas referentes ao Rio Bengalas, Loteamento Três Irmãos, Conselheiro Paulino, ambulância para as unidades básicas de saúde e um destacamento do Corpo dos Bombeiros para o distrito de Lumiar.

Além das situações pontuais, os representantes da gestão municipal, ainda abordaram a questão de equipamentos indispensáveis para as demandas da Defesa Civil, como câmeras de monitoramento, drones, viaturas, entre outros. Os secretários se reuniram com o deputado federal Altineu Côrtes (PL), que garantiu que levará os projetos ao governador Cláudio Castro e que vai prestar o apoio necessário para o andamento das solicitações.

Segundo o secretário de Governo, a grande preocupação é a iminência da chegada das chuvas fortes. "Estamos monitorando as áreas de risco e com projetos já em andamento para atender a população, caso seja necessário", disse Marcinho.