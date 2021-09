Prefeitura de Nova Friburgo assumiu a administração da clínica - Divulgação

Publicado 28/09/2021 23:49

área da saúde mental do município. Os contratados irão trabalhar na Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo desta terça-feira (28/09), o processo seletivo para a contratação de profissionais de saúde, para atuar nado município. Os contratados irão trabalhar na Clínica Santa Lúcia, cuja administração foi recentemente atribuída ao município , e também nos leitos psiquiátricos do Hospital Municipal Raul Sertã, nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e nas residências terapêuticas.

A entrega da documentação deve ser feita presencialmente, entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro, das 10h às 16h, na antiga sede do Conselho Tutelar, na Rua José Tessarollo Santos, 70, no Paissandu. A lista definitiva com o resultado do processo será divulgada no dia 22 de outubro.

Segundo o município, no caso das residências terapêuticas, as contratações, no momento, serão para prestar serviço em ao menos uma delas, que tem previsão de inauguração até o fim deste ano.

Com a convocação desse grupo, a intenção da Gerência de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde, é transformar o Caps II em Caps III até novembro. Assim, a Prefeitura de Nova Friburgo poderá oferecer atendimento 24 horas aos pacientes e inaugurar a primeira residência terapêutica da cidade.

Ao todo, 147 profissionais serão convocados, sendo que, dentre eles, haverá candidatos deste processo seletivo e também aqueles que participaram dos últimos e ainda não foram chamados.

No edital estão presentes as funções de auxiliar administrativo, cozinheiro, copeiro, médico clínico, médico psiquiatra, assistente social em saúde mental, enfermeiro em saúde mental, psicólogo em saúde mental, técnico de enfermagem em saúde mental e terapeuta ocupacional em saúde mental.