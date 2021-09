Defesa Civil de Nova Friburgo reforçou a sinalização na ponte, com a recolocação de duas manilhas para evitar que ela seja acessada por motoristas e pedestres - Divulgação

Publicado 28/09/2021 19:45

A sinalização de interdição da ponte de madeira localizada na Parada Folly, no distrito de Amparo, em Nova Friburgo, colocada pela Defesa Civil, após interdição total da passagem, na última sexta-feira (24/09), foi removida do local neste final de semana. A informação foi divulgada pela Secretaria de Obras, que além de comunicar a recolocação da sinalização no local, ainda fez novo alerta quanto ao risco para quem desobedecer a orientação e cruzar o acesso, seja à pé ou de carro.

“A fita zebrada e as manilhas usadas para impedir o acesso à ponte foram removidas no último fim de semana. Já na manhã desta segunda-feira, 27 de setembro, equipes da Secretaria Municipal de Obras reforçaram a sinalização com a recolocação de duas manilhas para evitar que a ponte seja acessada por motoristas e pedestres. A Defesa Civil de Nova Friburgo reforça, mais uma vez, que a ponte está totalmente interditada para o tráfego de veículos e pedestres e pede a colaboração da população, de modo a evitar acidentes”, informou a Secretaria.

No distrito, no dia 20, a remoção da sinalização de interdição da ponte na Rua Policarpo Pereira dos Santos, provocou um acidente . Um caminhão de coleta caiu dentro do córrego, quando a ponte cedeu com o peso. O motorista não sabia que o local estava restrito à passagem de veículos leves e pedestres e, por sorte, nenhum dos três coletores que estavam no caminhão ou o motorista ficaram feridos.

Ainda de acordo com a Secretaria de Obras, após a finalização do serviço de reconstrução da primeira ponte, na qual está sendo feito atualmente a conclusão da entrada, do piso e do guarda-corpo, será iniciado o trabalho de reparo da ponte da Parada Folly: “O material necessário já foi solicitado pela pasta e, em breve, a intervenção será iniciada”, informa.