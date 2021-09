Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/09/2021 23:45

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Atenção Básica e da Coordenação de Imunização, informa que a vacinação de segunda dose de Astrazeneca, nesta quinta-feira (30/09), foi suspensa temporariamente. De acordo com o município, foi recebida uma nova remessa de vacinas da Pfizer, sendo 1.074 destinadas à dose de reforço (terceira dose), 162 com orientação de uso para primeira dose e 3 mil para segunda dose.

“Para a realização da intercambialidade entre as vacinas, a nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde recomenda que sejam utilizadas as doses com orientação de primeira aplicação da Pfizer. A Secretaria Municipal de Saúde optou então por não realizar a troca de imunizantes neste momento porque não há doses suficientes com essa indicação para uma possível intercambialidade”, diz a nota.

Com isso, o município seguirá aguardando o envio de novas doses da Astrazeneca para realizar a campanha de imunização deste laboratório durante esta semana. E, por isso, a vacinação deste laboratório será interrompida excepcionalmente nesta quinta. Assim que houver a entrega de uma nova remessa de vacinas, a Prefeitura de Nova Friburgo atualizará o calendário de vacinação contra a Covid-19.