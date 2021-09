Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Divulgação

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 29/09/2021 14:36 | Atualizado 29/09/2021 14:38

Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (29/09) pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo (Deam). Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo, pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

Segundo a Deam, o homem é acusado de agredir a sua companheira, uma mulher de 23 anos, na frente dos filhos pequenos da vítima. Ele teria desferido socos, tentado esganar a companheira e ainda golpeado ela com um soquete de cozinha, mesmo estando a vítima caída no chão.

Diante da gravidade dos fatos, a delegada titular da especializada, Mariana Thomé, representou pela prisão preventiva do acusado, tendo sua prisão sido feita rapidamente, em ação dos agentes, que chegaram a monitorar os passos do acusado. O homem foi abordado e detido no distrito de Conselheiro Paulino.

Cumprida as formalidades legais, o acusado será será encaminhado a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da justiça.