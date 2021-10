A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou o edital “ConectArte II” para seleção de Projetos Culturais. Esta é a segunda edição da chamada pública, que é financiada pelo Fundo Municipal de Cultura, através da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, tendo valor total de R$ 110 mil para incentivo a projetos culturais em meio virtual.

O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (28/09). A partir de então, os interessados terão até o dia 22 de outubro, às 23h59, para inscrever suas propostas, de forma gratuita e exclusivamente on-line . Esta segunda edição contemplará 74 projetos. Cada proponente selecionado receberá o incentivo bruto no valor de R$ 1,5 mil.O objetivo do edital é estimular a cultura através das redes sociais, garantindo que a arte e a cultura cheguem às casas dos munícipes nesse período de pandemia. Com isso, a iniciativa deve estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções culturais, colaborando com a política de democratização do acesso de artistas e produtores ao financiamento público.