Concessionária de água de Nova Friburgo anunciou continuidade das medidas para período de estiagem - Divulgação

Publicado 30/09/2021 20:55

A Concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta quinta-feira (30/09), sobre continuidade do sistema de abastecimento periódico para os bairros abastecidos pelo Sistema Caledônia. A medida, iniciada no dia 1º deste mês para reduzir os impactos no fornecimento de água para as regiões mais afetadas durante a estiagem, seguirá também durante o mês de outubro.

Segundo a Águas de Nova Friburgo, a ação tem como objetivo equilibrar a distribuição de água entre as áreas mais prejudicadas. Para isso, a concessionária dividiu os bairros atendidos pelo Sistema de Abastecimento Caledônia em grupos e o fornecimento de água está sendo realizado de acordo com o perfil de consumo de cada área, de forma periódica.

Ainda de acordo com a concessionária, o sistema continuará em função da severa estiagem que atinge diversas cidades do país. Os bairros atendidos pelo Sistema Caledônia são: Olaria, Alto de Olaria, Bairro da Graça, Cascatinha, Granja do Céu, Sítio São Luís e Vargem Grande.



Além do abastecimento periódico, a concessionária informou ainda que reforçou a frota de caminhões-pipa e está realizando operações entre sistemas com mais oferta de água para ampliar a distribuição. O cronograma de abastecimento dos bairros está disponível no site da Águas de Nova Friburgo.

www.aguasdenovafriburgo.com.br



Em caso de dúvidas ou solicitação, os usuários podem entrar em contato por meio dos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site www.aguasdenovafriburgo.com.br, ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).