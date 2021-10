Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 03/10/2021 13:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Atenção Básica e a Coordenação de Imunização, a fim de atender às demandas da população e dar continuidade na vacinação contra a Covid-19, começará nesta semana a aplicação da terceira dose nos públicos indicados pelo Ministério da Saúde, assim como, a realização da intercambialidade em quem está com as doses aprazadas.

Com a escassez da Astrazeneca em todo o país, a equipe técnica da Coordenação de Imunização de Nova Friburgo revisou o cenário da vacinação e decidiu adotar a intercambialidade com a vacina da Pfizer. Foi realizado um levantamento que mostra que está acontecendo o envio regular de vacinas da Pfizer para o município, enquanto a Astrazeneca está limitada nas cidades de todo o país.

A troca será feita com a Pfizer para os cidadãos que estão com as doses da Astrazeneca marcadas para essa semana. A aplicação será realizada na terça, quarta e quinta-feira, dias 5, 6 e 7 de outubro.

Em relação à terceira dose, que já foi iniciada em institucionalizados, a vacina será aplicada, na terça-feira (5/10), em idosos com mais de 90 anos e que já completaram seis meses do recebimento da segunda dose. Na sexta-feira (8/10), recebem a dose de reforço os pacientes com câncer em tratamento de quimioterapia e pacientes renais crônicos em hemodiálise.

Na terça-feira, também acontecerá a vacinação de Pfizer para quem tomou a primeira dose desse imunizante. E na sexta-feira, será realizado a aplicação de segunda dose da Pfizer em gestantes que já haviam recebido essa vacina.