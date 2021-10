O secretário de Governo, Marcinho Alves (à direita) com o novo subsecretário - Divulgação

Publicado 01/10/2021 23:46

A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou nesta sexta-feira (1/10), a nomeação do advogado Rodrigo de Lima como novo subsecretário de Serviços Concedidos. De acordo com o município, cabe à Subsecretaria de Serviços Concedidos, ligada à Secretaria de Governo, fiscalizar e controlar as condições de regularidade, adequabilidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade e modicidade de seus preços ou suas tarifas.

Outra atribuição da pasta será a gestão, o controle, a supervisão e a execução das atividades relativas à fiscalização dos serviços de transporte e trânsito municipal, no âmbito de sua competência, quanto aos padrões de desempenho, eficiência e qualidade.

Formado em direito pela Universidade Cândido Mendes, Rodrigo tem 48 anos, está na prefeitura desde 2003 e já atuou como procurador-geral do município de maio de 2015 a dezembro de 2016. Logo depois assumiu como subprocurador de Assuntos Administrativos, permanecendo até dezembro de 2020. Até assumir o novo posto, Rodrigo era responsável pela Subsecretaria de Atenção Hospitalar.