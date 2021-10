Serviço será realizado neste sábado, 2, na Rua Sete de Setembro, no centro de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 02/10/2021 08:00

A Prefeitura de Nova Friburgo está organizando uma força-tarefa, envolvendo as secretarias de Governo, Serviços Públicos, Obras e Mobilidade Urbana, além das subprefeituras, para limpeza de bueiros e galerias pluviais no município, a fim de prevenir e minimizar os transtornos causados com o início do período das chuvas de verão.

Nesta semana a Secretaria de Serviços Públicos iniciou a ação em ruas do centro da cidade, atendendo, neste primeiro momento, pontos das praças Getúlio Vargas e Suspiro, da Avenida Alberto Braune e das ruas José Tessarollo dos Santos, General Osório, Cristina Ziede e Visconde de Itaboraí. Mais de 30 bueiros foram limpos nessa etapa.

O serviço será realizado neste sábado (2/10), na Rua Sete de Setembro e seguirá pelo Centro. Segundo a Prefeitura, o local para realização dos trabalhos foi escolhido após uma vistoria das equipes das secretarias, na última terça-feira (28/09). De acordo com o relatório da Defesa Civil, verificou-se o acúmulo de lixo e folhas nas bocas de lobo. Tais resíduos reduzem a vazão das águas provenientes das chuvas e podem causar a obstrução das grelhas e bueiros, colapsando o sistema de drenagem.

O secretário municipal Defesa Civil, Evi Gomes, disse que a Defesa Civil, de forma preventiva e com o intuito de mitigar as ocorrências de alagamentos no período de fortes precipitações pluviométricas que se aproximam, realizou vistoria nas bocas de lobo do entorno das praças Getúlio Vargas e Demerval Barbosa Moreira. "Verificamos que há necessidade de limpeza de todos os bueiros e reparos em alguns, para melhorar a vazão e diminuir os transtornos devido aos alagamentos”.