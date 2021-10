Ocorrências incluem 54 socorros no trânsito - Divulgação

Publicado 04/10/2021 21:14

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou, nesta segunda-feira (4/010), o balanço de atendimentos em Nova Friburgo no mês de setembro. Durante o período, os quartéis que atendem a cidade foram acionados para 233 ocorrências.

As ocorrências incluem 54 socorros no trânsito; três combates a incêndios em edificações; 51 combates a fogo em vegetação; 10 salvamentos de pessoas; sete cortes de árvores; 18 capturas/salvamento de animais e dois combates a insetos. Ainda foram registradas duas ligações indevidas.