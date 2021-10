Secretaria de Saúde de Nova Friburgo ainda vai equipar a ambulãncia com monitor cardíaco e oximetria digital - Divulgação

Secretaria de Saúde de Nova Friburgo ainda vai equipar a ambulãncia com monitor cardíaco e oximetria digital Divulgação

Publicado 05/10/2021 22:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega da nova ambulância UTI intermediária para atender os moradores do distrito de Lumiar. O veículo já está devidamente emplacado e com seguro, à disposição da comunidade, no posto de saúde do 5º distrito.

A ambulância foi adquirida com recursos próprios do município e possui todos os equipamentos de série exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Ela também está equipada com itens básicos de pronto atendimento, como sistema fixo de oxigênio, contendo um cilindro de oxigênio, umidificador para O2, maca retrátil e armário de bancada. Além disso, a Secretaria de Saúde ainda irá equipá-la com monitor cardíaco e oximetria digital.