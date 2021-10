Panorama da pandemia de Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 07/10/2021 17:44

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (7/10), um balanço das informações de contágio, internação e óbitos no mês de setembro. Segundo o município, o avanço da vacinação, aliado ao respeito em geral das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, são fatores que contribuem para que sejam sentidos os sinais de recuperação e superação do período mais difícil da pandemia, que foi o primeiro semestre de 2021.

Ainda de acordo com levantamento feito pela Subsecretaria Municipal de Comunicação (Secom), setembro foi o mês que menos registrou óbitos por coronavírus no município desde fevereiro deste ano: “Nestes primeiros dias de outubro, por exemplo, felizmente nenhuma morte pela doença foi registrada na cidade até o dia 6. A taxa de ocupação dos leitos também tem caído significativamente, reforçando a tendência de melhora no cenário epidemiológico”.

Em janeiro, Nova Friburgo registrou 54 mortes por Covid-19. Esse número caiu drasticamente em fevereiro para 29 e voltou a subir em março, quando 52 mortes foram contabilizadas. Abril e maio foram os meses em que o Município viveu o momento mais crítico da pandemia, 74 e 73 óbitos, respectivamente. Em junho foram registradas 50 mortes, outras 59 em julho e 67 em agosto. Em setembro foram 42 mortes, menor número desde fevereiro. Entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, nenhum óbito por Covid-19 foi registrado em Nova Friburgo.

A queda no número de óbitos também se reflete na taxa de ocupação dos leitos, cuja demanda está reduzindo de modo substancial, especialmente nos últimos dois meses. O Município abriu o ano de 2021 com 19 leitos de enfermaria e outros 20 de UTI, todos no Hospital Municipal Raul Sertã e destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19.

O número de leitos de UTI se mantém em 20 deste então, no entanto, os leitos de enfermaria foram ampliados e, posteriormente, reduzidos devido ao cenário epidemiológico mais favorável. Em fevereiro a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou de 19 para 22 os leitos de enfermaria. Em março esse número subiu para 25 e, em abril, saltou para 65 leitos de enfermaria. Em maio, eram 63 leitos e em junho, julho e agosto, 47. A partir de setembro até a presente data, o único hospital público da cidade conta com 28 leitos de enfermaria (com apenas quatro deles ocupados) e 20 de UTI (com cinco leitos ocupados).

O avanço da vacinação em Nova Friburgo é um dos fatores que estão resultando em menos mortes e menos internações hospitalares. Até esta terça-feira, 5 de outubro, o Município já tinha utilizado um total de 247.102 vacinas contra a Covid-19. Dessas, 151.260 foram para a primeira aplicação, o equivalente a 79,1% da população da cidade, e 95.433 para segunda dose e dose única, o que corresponde a 49,9% dos friburguenses. Além disso, outras 409 doses de reforço já foram aplicadas em idosos institucionalizados (asilados).