Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 06/10/2021 20:32

Nesta sexta-feira (8/10), a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo vai aplicar a dose de reforço. No entanto, a aplicação da terceira dose teve o público-alvo ampliado, sendo imunizados os pacientes portadores de câncer em tratamento de quimioterapia, HIV/Aids e pacientes renais crônicos em hemodiálise.

A vacina será aplicada das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), que fica no bairro Lagoinha. De acordo com a nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde, a imunização de reforço desse público pode acontecer após o prazo de 28 dias da segunda dose.

A prefeitura lembra que na sexta-feira, também será realizada a vacinação de segunda dose com a Pfizer para as gestantes que estão aguardando para completar o esquema vacinal. Esse público também poderá receber o imunizante das 9h às 15h, na Uerj.