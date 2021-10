Drogas apreendidas em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 08/10/2021 17:58

Com informações sobre um local onde estariam escondidas drogas na Rua José Manoel Dias, em Debossan, em Nova Friburgo, os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM) realizaram uma operação, nesta sexta-feira (8/10), e conseguiram prender um homem de 20 anos e uma mulher, de 19 anos, e apreender uma grande quantidade de cocaína e maconha.

Com a prisão do casal, os PMs seguiram até o Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, onde encontraram as drogas, que estavam escondidas em um local de mata. Na ação foram apreendidos 1.710 papelotes de cocaína e 598 unidades de maconha.

O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo), onde a dupla permaneceu presa e o material apreendido.

Em outra ação, também nesta sexta-feira, mas dessa vez no município de Bom Jardim, que faz parte dos municípios da área de cobertura do batalhão, os PMs abordaram um veículo com placa de São Gonçalo, na RJ-116, altura do distrito de Banquete, e prenderam um homem, de 28 anos, com 23 cargas de cocaína, totalizando 1.627 unidades da droga. O caso foi registrado na 151ª DP (Bom Jardim).