Comitiva da Prefeitura foi recepcionada por representantes da concessionária - Divulgação

Publicado 08/10/2021 09:30 | Atualizado 08/10/2021 09:31

A Prefeitura de Nova Friburgo assinou o contrato para prestação do serviço de transporte coletivo com a empresa Nova Faol, no dia 30 de setembro , depois de pouco mais de três anos sem formalização para prestação deste serviço. Agora, com as prerrogativas do contrato, que garantem uma maior fiscalização, o subsecretário de Serviços Concedidos, Rodrigo de Lima, esteve na sede da empresa, nesta quarta-feira (6/10), para acompanhar mais de perto como está a prestação do serviço.

Rodrigo de Lima esteve acompanhado do secretário de Governo e Assistência Social, Marcinho Alves, e do subsecretário de Governo, Gabriel Wenderroscky. A comitiva foi recepcionada por representantes da concessionária. Inicialmente, foram mostrados o pátio principal, os locais onde são realizadas as manutenções dos veículos, assim como a oficina, e o almoxarifado. Na sede da administração os membros da prefeitura puderam conhecer a central de monitoramento da concessionária.

Durante o encontro, os representantes da Nova Faol realizaram uma apresentação na qual explicaram como funciona a rede de integração de informações dos veículos em tempo real. Segundo a empresa, a todo instante os motoristas se comunicam com a base de operações e passam informações a respeito do trânsito, tempo de viagem, veículos e quaisquer situações relevantes que influenciam na logística do transporte público.