Vacinação contra a raiva animal será realizada na zona rural de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/10/2021 11:12

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por intermédio da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, realiza, neste sábado (9/10), o “Dia D” de vacinação antirrábica em cães e gatos nos bairros da zona rural. Neste ano, a campanha será promovida em cinco etapas.

A primeira, que acontece neste final de semana, será das 9h às 14h, nas Estratégias de Saúde da Família nos bairros: Amparo, Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro da Serra e Boa Esperança. Os demais locais e datas das próximas etapas serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura.

Segundo a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, até o momento, a campanha itinerante de vacinação antirrábica já imunizou 4.075 animais em Nova Friburgo. Ao todo, 25 bairros e distritos já foram atendidos. Em Santa Cruz, Vargem Alta, Macaé de Cima, Bocaina dos Blaudt e Cardinot, a vacinação já foi iniciada, porém ainda não concluída.

A antirrábica é a vacina contra a raiva, que consiste em uma zoonose transmitida ao ser humano através do contato com a saliva de animais infectados. Por ser uma doença que possui quase 100% de letalidade, a imunização dos animais é extremamente importante para que continue havendo um controle sobre essa enfermidade no município.