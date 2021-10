Avenida Alberto Braune, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Avenida Alberto Braune, em Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 09/10/2021 14:42

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), juntamente com o Sindicato dos Empregados no Comércio, divulgou a permissão para que o comércio funcione na próxima terça-feira (12/10), feriado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A permissão consta da convenção coletiva da categoria e fica condicionada à assinatura de termo de adesão pelas empresas que decidirem abrir suas portas.

“Incluímos essa cláusula do nosso acordo com objetivo de contribuir para elevar as vendas do comércio e, igualmente, manter os empregos do nosso setor. A convenção preserva os direitos trabalhistas dos comerciários na sua integralidade”, explica Braulio Rezende, presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.

O termo de adesão providenciado para os feriados precisa ser oficializado junto aos sindicatos patronal e laboral, quando os estabelecimentos quiserem estender horário perto de datas especiais, como dias das Mães, dos Namorados, dos Pais, das Crianças e no período anterior ao Natal. A medida é facultativa.

“Ninguém está obrigado a abrir nos feriados. A convenção oferece uma alternativa, dá liberdade de escolha às empresas. O termo de adesão consiste numa importante regulamentação que protege empresários e trabalhadores”, acrescenta Braulio.