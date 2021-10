Concessionária registra dois acidentes sem vítimas na RJ-116 nesta segunda-feira | Nova Friburgo | O Dia

Acidente sem vítimas na Rj-116, na subida da Serra dos Três Picos - Divulgação

Publicado 11/10/2021 21:32

Nesta segunda-feira (11/10) de tempo chuvoso e pista molhada, a Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, registrou dois acidentes na rodovia. Foram duas saídas de pista, sem vítimas, uma no quilômetro 57.8, às 11h, e outra no quilômetro 49.5, às 16h.

No quilômetro 57, na altura de Boca do Mato, em Cachoeiras de Macacu, um caminhão saiu da pista e caiu em um barranco. No quilômetro 49, próximo a praça do pedágio em Cachoeiras, um veículo de passeio rodou na pista e quebrou parte do guarda-corpo de uma ponte.

Na sexta-feira (8/10), segundo a concessionária, também foram registrados casos de saídas da pista. Foram três ocorrências de pequenas colisões e saídas, também sem vítimas.