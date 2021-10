Reconstrução da ponte de madeira na Parada Folly, em Amparo - Divulgação

Publicado 10/10/2021 14:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das secretarias de Defesa Civil e de Obras, divulgou que a ponte na Parada Folly, em Amparo, que foi interditada no dia 24 de setembro, já foi reconstruída. De acordo com o município, a recuperação do acesso foi concluída na última semana.

Segundo a Secretaria de Obras, a estrutura antiga foi substituída por novos pranchões de madeira, oferecendo maior segurança a todos que transitam pelo local. Agora o local pode ser acessado por pedestres e veículos de passeio.

Uma semana após a interdição, a sinalização colocada pela Defesa Civil chegou a ser removida. A informação foi divulgada pela Secretaria de Obras, que além de comunicar a recolocação da sinalização no local, ainda fez novo alerta quanto ao risco para quem desobedecesse a orientação e cruzasse o acesso, fosse à pé ou de carro.

No distrito, no dia 20 de setembro, a remoção da sinalização de interdição da ponte na Rua Policarpo Pereira dos Santos, provocou um acidente. Um caminhão de coleta caiu dentro do córrego, quando a ponte cedeu com o peso. O motorista não sabia que o local estava restrito à passagem de veículos leves e pedestres e, por sorte, nenhum dos três coletores que estavam no caminhão ou o motorista ficaram feridos.