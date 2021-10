Johnny Maycon recebeu a segunda dose em Amparo - Divulgação

Publicado 13/10/2021 21:08

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (Republicanos), recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (13/10). O chefe do Executivo foi imunizado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Mario Folly, no distrito de Amparo. Johnny Maycon aproveitou a ocasião para falar sobre a diminuição dos índices de contágio no município e fazer um alerta para que todos tomem a segunda dose da vacina.

“Nesta quarta-feira, 13, foi o dia da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Escolhemos a ESF Mario Folly, em Amparo, para a completar a imunização com a Astrazeneca. Fiquem atentos ao calendário de vacinação, não percam a segunda dose e completem a imunização. Só assim venceremos a Covid-19. Graças ao avanço da vacinação, tem havido a diminuição dos índices de internação e hoje temos a menor taxa de transmissibilidade do país”, publicou o prefeito em sua rede social.

Aos 36 anos, Johnny Maycon recebeu a primeira dose da vacina Astrazeneca no dia 26 de julho. Na data, o prefeito recebeu a vacina no posto de imunização no Ginásio João Antunes Nogueira, no bairro Cordoeira.