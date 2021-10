Nova Friburgo realizou licitação para aquisição de camas mecânicas e elétricas - Divulgação

Publicado 15/10/2021 10:00

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou nesta semana o recebimento de 23 camas e colchões hospitalares, adquiridos por meio do pregão eletrônico, realizado em julho de 2021. Os equipamentos serão utilizados no Hospital Municipal Raul Sertã, possibilitando a ampliação do número de leitos da unidade.

Foram comprados dois tipos de camas, as mecânicas, de aço, com movimento de pé, dorsal e lombar, são para espaços de enfermarias abertas. Diante disso, elas substituirão as eletrônicas que estão nas alas de enfermaria. As elétricas são indicadas para Centro de Tratamento Intensivo (CTI), e serão utilizadas para abertura dos leitos do novo CTI.

Segundo a Secretaria, a expectativa é que até novembro a nova CTI do Hospital Municipal Raul Sertã esteja funcionando plenamente para receber os pacientes, uma vez que as obras estão em andamento e chegaram novos equipamentos que permitem a ampliação.

Em junho deste ano, 12 leitos de CTI foram abertos pela Secretaria Municipal de Saúde no Hospital Municipal Raul Sertã. Além disso, outras ações possibilitaram a ampliação no atendimento, como, por exemplo, a retomada dos leitos psiquiátricos, em agosto.