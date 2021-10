Até o momento, 7.381 o número de animais receberam a vacina antirrábica em Nova Friburgo - Divulgação

Até o momento, 7.381 o número de animais receberam a vacina antirrábica em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 15/10/2021 15:00

Ao todo, 3.306 cães e gatos receberam a vacina antirrábica em Nova Friburgo, no “Dia D” de vacinação realizado no último sábado (9/10), pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. A ação faz parte das cinco etapas da campanha, planejadas para este ano no município.

No final de semana, a imunização foi realizada nos distritos de Amparo, Campo do Coelho, Lumiar e São Pedro da Serra (incluindo Boa Esperança). Com essa ação, chega a 7.381 o número de animais que receberam a vacina antirrábica em Nova Friburgo até o momento.

As próximas datas da campanha serão divulgadas através dos canais oficiais da prefeitura, como o site e as redes sociais.