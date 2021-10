Gabriel Wenderroschy assumiu a Secretaria de Infraestrura no lugar de Danny Dias Pinto - Divulgação

Publicado 15/10/2021 12:00

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as suas redes sociais nesta quinta-feira (14/10) para comunicar mais uma mudança em seu secretariado. Dessa vez, a troca foi na gestão da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Gabriel Wenderroschy assumiu o cargo no lugar de Danny Dias Pinto.



Sobre o novo secretário, o prefeito informou que ele é advogado e ocupava a Subsecretaria de Governo da atual gestão: “Agradecemos imensamente os serviços prestados pelo então secretário Danny Pinto, que durante esses 10 meses de governo desempenhou excelente trabalho à frente da pasta”, publicou Johnny Maycon.



Essa é a segunda mudança na gestão. No dia 1º deste mês, o prefeito designou o advogado Rodrigo de Lima como subsecretário de Serviços Concedidos. A criação da subsecretaria, ligada à Secretaria de Governo, é de fiscalizar e controlar as condições de regularidade, adequabilidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade e modicidade de preços ou suas tarifas dos serviços concedidos.



Em setembro, o vereador licenciado Marcinho Alves passou a acumular a gestão de duas secretarias, tendo assumido a Secretaria de Governo, após ter sido nomeado em junho como novo secretário Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude.