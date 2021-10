A equipe da Secretaria de Cultura de Nova Friburgo vai higienizar aproximadamente 30 mil exemplares de livros que compõem o acervo municipal - Divulgação

Publicado 15/10/2021 14:00

A Secretaria de Cultura de Nova Friburgo está realizando um trabalho de higienização e desinfecção nas áreas internas e no acervo da Biblioteca Pública Municipal Maria Margarida Liguori, no Centro. A ação faz parte de um planejamento voltado para a reabertura do espaço.

O trabalho está sendo executado pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura, pasta a qual o setor é vinculado, e começou a ser realizada na última quarta-feira (13/10). Ao todo, aproximadamente 30 mil exemplares de livros que compõem o acervo municipal passarão pelo processo de higienização gradualmente.

Com isso, o objetivo da Secretaria de Cultura é retomar com os empréstimos e as pesquisas presenciais em grupos, mediante agendamento. A expectativa é que a reabertura ocorra em breve, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Conselho Regional de Biblioteconomia e adotados nas demais bibliotecas de todo o estado.

As medidas preveem que, entre outras medidas de proteção contra a transmissão do novo coronavírus, os livros devolvidos após empréstimo passem por uma quarentena antes de serem disponibilizados novamente. Dessa forma, todo o rico acervo da biblioteca voltará a atender leitores em busca de conhecimento, diversão, informação e cultura.