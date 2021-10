Hemocentro de Nova Friburgo faz campanhas para aumentar estoque de sangue - Divulgação

Publicado 17/10/2021 10:00

Neste mês de outubro, o Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins organizou três campanhas com o objetivo de aumentar o estoque de sangue da unidade, que é responsável por atender Nova Friburgo e mais 12 municípios da região. Além das campanhas, a unidade segue recebendo doações de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30.

A primeira campanha está sendo feita junto com os alunos do curso de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá. Também está sendo feita uma ação em conjunto com a Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo. O bloco de embalo que conseguir mais doadores de sangue ganhará o certificado de Amigo do Hemocentro.

Além disso, durante este mês o hemocentro está participando da campanha Outubro Rosa, com café da manhã especial para as mulheres que forem até a unidade para doar sangue.

Quem tiver interesse em participar dessa corrente do bem basta procurar o hemocentro de Nova Friburgo, que fica em anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. Para doar é preciso ter entre 18 e 69 anos, não estar em jejum e não ter consumido alimentos gordurosos ou bebidas alcoólicas antes da doação. Além disso, não é permitida a realização da coleta com sintomas gripais. Já quem teve covid-19 precisa aguardar 30 dias para poder doar sangue.