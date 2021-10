Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova Friburgo Paula Valviesse

Publicado 18/10/2021

Uma parceria entre a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das secretarias de Assistência Social e de Educação, e a Defensoria Pública da União, proporciona atendimento jurídico gratuito durante esta semana para pessoas com renda familiar de até R$ 2 mil. O atendimento acontece até a quinta-feira (21/10), nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Para organizar o atendimento o município vai distribuir senhas das 10h às 13h nos locais em que serão realizados os atendimentos. Só será atendido quem estiver com a senha. Para ter acesso ao serviço, as pessoas precisam comparecer com os documentos básicos, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e demais documentos complementares, que tenham relação com a demanda que o usuário deseja atendimento.

De acordo com a Defensoria Pública da União, os defensores estarão disponíveis para dar orientação sobre temas como auxílio-doença, aposentadoria, BPC/Loas, auxílio emergencial e medicamentos.

Os atendimentos acontecem no dia 19, no centro, na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, na Rua Luiza Carpenter, 17, para os assistidos pelo CRAS do Centro; no dia 20, na Escola Municipal Vevey La Jolie, na Avenida Antônio Mário de Azevedo, 18.800, em Conquista, para os assistidos pelo Cras Campo do Coelho; e no dia 21, na Escola Municipal Professor Messias de Moraes Teixeira, Rua Ari Parreiras, s/nº, em Olaria, para os assistidos pelo Cras Olaria.