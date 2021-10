Incêndio começou no final da manhã e foi controlado por volta das 14h - Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:01

Um incêndio no início da tarde desta terça-feira (19/10), no galpão da Escola de Samba Alunos do Samba, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, destruiu mais de 14 alas ensacadas, carro-alegórico e outros materiais de acabamento e decoração da escola, que já estavam prontos para o Carnaval de 2022, além dos danos estruturais causados ao barracão. A informação foi passada após o Corpo de Bombeiros conter as chamas, pelo diretor de Carnaval da Azul e Branco, Felipe Guerra e também em nota oficial emitida pela diretoria da escola de samba.



O incêndio começou no final da manhã, no galpão que fica na Rua Ernesto Knust, 67, em Conselheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h56 e respondeu ao chamado com equipes de resgate e caminhões de combate à incêndio, mas não havia ninguém no local no momento, não havendo feridos. O fogo foi totalmente controlado por volta das 14h.

Fumaça do incêndio pode ser vista de longe Reprodução



No entanto, a fumaça preta da queima dos materiais da escola pode ser vista à distância, assustando os moradores próximos. Além dos Bombeiros, as equipes das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal, estiveram no local para dar apoio e isolar a área. Após o combate, a Defesa Civil também esteve no galpão para avaliar os danos estruturais.



A Alunos do Samba é a escola mais antiga de Nova Friburgo, fundada em 1946. Com a expectativa de desfile para o carnaval de 2022, a agremiação já havia iniciado os preparativos: “Nós perdemos duas alegorias prontas, mas o principal a gente não perdeu, que foram vidas. Estamos muito abalados, perdemos 90% do carnaval que já estava pronto para 2022. Quero dizer a comunidade de Conselheiro que a gente vai precisar mais do que nunca de todo mundo, juntos com a comunidade nós vamos nos reerguer", disse em entrevista Felipe Guerra.



Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h56 Reprodução



Nas redes sociais, pessoas envolvidas com a escola e com o carnaval friburguense lamentaram o ocorrido. A agremiação também usou as redes sociais para divulgar uma nota oficial, na qual agradece o trabalho do Corpo de Bombeiros, dos policiais e das pessoas que ajudaram:



“A Diretoria do Alunos do Samba, em momento de luto e muita dor, vem a público agradecer a comunidade de Conselheiro Paulino, ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e ao empresário Arivan, do Supermercado Big Blue, por ter cedido seus funcionários para ajudar na extinção do incêndio de grandes proporções em nosso barracão. O GRES Alunos do Samba sempre passa por dificuldades, mas mesmo assim com força nos mantemos de pé. Hoje o tiro foi no coração! Não sabemos ainda o que será de nós, somos guerreiros e não desistimos. Mas o tempo irá dizer!”.

