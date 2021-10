A coordenadora do Conselho Escolar da SME e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Martha Rachel, apresentará o encontro - Divulgação

Publicado 19/10/2021 08:00

Acontece nesta terça-feira (19/10), a partir das 18h30, a roda de conversa on-line com a temática "Violência contra a Mulher", promovida pela Secretaria de Educação de Nova Friburgo (SME). A transmissão ao vivo é voltada para alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), conselheiros escolares e representantes do segmento pais/ responsáveis, e pode ser acompanhada no canal da Secretaria no Youtube.

A apresentação do encontro será com a coordenadora do Conselho Escolar da SME e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Martha Rachel, tendo como convidadas Ana Olivia Verly, Marcela Abreu e Ana Paula Lengruber, importantes nomes de instituições voltadas para o acolhimento à mulher.

Ana Olivia Verly representa o Tecle Mulher, uma organização da sociedade civil que promove os Direitos das Mulheres e o enfrentamento à violência de gênero e também é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Marcela Abreu é co-fundadora do Núcleo Popular de Mulheres Leny Reis, fundado pela Coletiva Mulheres na Serra e pela Rede de Mulheres de Nova Friburgo. E Ana Paula Lengruber faz parte do Laço Branco, um movimento que pede o fim da violência contra as mulheres.