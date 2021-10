Pés de maconha apreendidos em Lumiar - Divulgação

Pés de maconha apreendidos em LumiarDivulgação

Publicado 18/10/2021 22:44

Após receber denúncias sobre uma plantação de maconha na localidade de Boa Esperança, em Lumiar, os policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) conseguiram localizar a referida plantação e prenderam um homem de 49 anos, no domingo (17/10). O suspeito estava tentando se livrar dos pés de cannabis quando os PMs chegaram, mas ainda assim foram apreendidos 16 pés de maconha, dois tabletes da droga, além de material para corte e endolação.

Também no domingo, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), perseguiram uma motocicleta na Estrada Fazenda da Laje, altura de Lagoa Seca, no distrito de Conselheiro Paulino. Durante a perseguição, a dupla que estava na motocicleta conseguiu fugir entrando em uma área de mata de difícil acesso, mas deixaram para trás uma sacola, na qual estavam 50 papelotes de cocaína.

No sábado (16/10), os PMs do Serviço Reservado durante patrulhamento de rotina na Rua Ary Parreira, em Olaria, abordaram e prenderam dois homens, de 53 e 22 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ação foram apreendidos 127 papelotes de cocaína.

Na sexta-feira (15/10), os PMs do Patamo prenderam um homem de 20 anos com 60 papelotes de cocaína, na Rua Antônio Banjar, no Catarcione.

Todas as ocorrências foram registradas na 151° DP (Nova Friburgo).