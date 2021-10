Dando continuidade ao processo de ampliação da rede de profissionais de saúde de Nova Friburgo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou no sábado (16/10), o edital de convocação de médicos para atuarem no Hospital Municipal Raul Sertã.

De acordo com a Secretaria, 20 profissionais, entre eles médicos socorristas, internista, pediatra, cirurgião geral, ortopedista, anestesiologista e CTI, foram chamados para compor os plantões da unidade. As cargas horárias são de 12 e 24 horas, dias úteis ou final de semana.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 118 médicos se inscreveram no último processo seletivo simplificado. Os convocados agora precisam apresentar a documentação exigida no edital e assinar o termo de aceitação para contratação.Os candidatos devem comparecer até a sexta-feira (22/10), na Sala da Medicina do Trabalho, na Avenida Alberto Braune, 224, segundo andar, no centro da cidade, das 10h às 16h. Os nomes e as condições para a convocação estão presentes no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo.