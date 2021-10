Cursos profissionalizantes serão realizados na unidade da Firjan/Senai no centro e também no Espaço da Moda da Firjan/Senai, situado no Espaço Arp, em Nova Friburgo - Renata Mello/ Firjan

Publicado 20/10/2021 17:28

Nova Friburgo está entre os municípios contemplados com o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para oferta de cursos de qualificação profissional aos alunos enquadrados no programa de gratuidade regimental da Firjan/Senai. Com a ratificação do acordo, o município anuncia agora uma rodada extra de inscrições, que vão até esta sexta-feira (22/10).

As inscrições devem ser feitas das 13h às 16h, na Avenida Alberto Braune, 224, 1º andar, na sala de gestão de crise da Prefeitura. O candidato deverá estar munido do documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade e de residência; e deverá preencher requisitos como idade (até 24 anos), escolaridade, estar matriculado no ensino fundamental ou médio (caso não tenha concluído), ser contemplado pelo programa Bolsa Família, NIS ativo e atualizado e demais critérios avaliados pela equipe de Assistência Social.

Ao candidato com deficiência não se aplicará a idade máxima de 24 anos e deverá, sobretudo, considerar as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Não poderá se inscrever para as vagas gratuitas deste programa o candidato que já tenha cursado, concluído e certificado no mesmo curso ora oferecido neste processo.

As vagas serão distribuídas nos cursos de assistente administrativo, eletricista industrial, desenhista de construção civil, ferramenteiro de bancada, que serão realizados na unidade da Firjan/Senai no Centro. E também mecânico de máquinas de costura, cortador de produtos do vestuário e assistente de moda - desenvolvimento de coleção, que vão ocorrer no Espaço da Moda da Firjan/Senai, situado no Espaço Arp.

A proposta desta parceria, firmada entre a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para Juventude, e a Firjan/Senai, prevê a oferta de cursos de qualificação profissional para 160 alunos do município enquadrados no programa de gratuidade regimental.