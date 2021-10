Academia na Avenida Galdino do Vale Filho, no centro de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 20/10/2021 17:11

Atualmente Nova Friburgo conta com 20 academias ao ar livre. Com a proposta de melhorar a qualidade dos exercícios e evitar lesões, a Prefeitura inicia, nesta quinta-feira (21/10), um projeto de acompanhamento profissional para os usuários da academia da terceira idade do Centro, que fica próxima à Igreja Luterana. O profissional de educação física estará disponível para orientação todas as terças e quintas-feiras, das 13h às 16h. Em dias de chuva a orientação profissional será suspensa.

O projeto será iniciado na academia que fica às margens da Avenida Galdino do Valle Filho porque a mesma foi identificada, de acordo com o secretário de Esportes e Lazer, João Victor Duarte, como uma das que tem mais usuários. "Nesse sentido a orientação de um profissional de educação física se faz necessária para que possamos minimizar riscos de lesão e promover mais qualidade de vida para nossa população”, destacou o secretário.

Sobre a proposta, Raphael Baldini, profissional de educação física da Secretaria Municipal Esportes e Lazer, frisa que o acompanhamento profissional é fundamental para evitar lesões e aumentar a qualidade de vida da população. Ele cita que, segundo o "Cardiômetro" (Sociedade Brasileira de Cardiologia) no ano de 2021, cerca de 322 mil pessoas morreram por consequências de complicações cardiovasculares. "A atividade física tem um grande potencial preventivo nesse tipo de situação”, explicou.