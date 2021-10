Conserto de uma manilha que abriu uma cratera na Rua José Saldanha - Divulgação

Publicado 21/10/2021 17:21

A Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha, em Nova Friburgo, através do subprefeito, Matiel Gonçalves, divulgou nesta quinta-feira (21/10), um balanço dos serviços realizados nos bairros atendidos, com ênfase para as ações preventivas e de manutenção para o período de chuvas. De acordo com Matiel, até o momento, mais de 200 bueiros já foram desobstruídos, inclusive com troca de manilhas e utilização de caminhão Vac-All.

A manutenção das redes de águas pluviais foi intensificada nos bairros como forma de prevenir alagamentos no período de chuvas, que ficará ainda mais intenso no verão. Esse trabalho foi realizado em Olaria, no espaço de eventos da Via Expressa, canalizando água de chuva, e na Rua Maria D’ ngelo Magliano, com limpeza de bueiros, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, que cedeu o caminhão Vac-All.

Ainda em Olaria foi prestado um serviço emergencial na Praça Primeiro de Maio, próximo ao Posto de Policiamento Comunitário da Polícia Militar. Numa parceria com a concessionária Águas de Nova Friburgo o trabalho constou de conserto de uma manilha que abriu uma cratera na Rua José Saldanha. E foi concluído rapidamente por se tratar de uma via de grande movimento de veículos. Na Avenida Conselheiro Julius Arp, com utilização do caminhão Vac-All fazendo desobstrução de bueiros; e no Alto de Olaria, na Rua Jaime Higgins, com desobstrução de bueiros com auxílio do caminhão Vac-All.

O serviço de manutenção também foi realizado no Cônego, na Rua Caramuru (Vargem Grande); na Cascatinha, na via de acesso à Caledônia, com limpeza das canaletas; no Bela Vista, na Rua Pará, onde uma cratera foi aberta devido à fortes chuvas. No Bela Vista, foi trocada uma manilha de 60 centímetros de diâmetro; na Rua Santa Catarina, houve substituição de quatro manilhas de 40 centímetros de diâmetro.